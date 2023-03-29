أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والقابضة المصرية الكويتية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 26 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 123.5 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 188.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 322.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

ليسيكو مصر

أعلنت البورصة، عن إجمالي كميات الأسهم التي تم تنفيذها اليوم الأربعاء، على شركة ليسيكو مصر وبلغت 3.2 مليون سهم بسعر 7.90 جنيه بقيمة إجمالية 25.28 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 41 ألف سهم، 1.95 مليون سهم، 8420 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان 403.8 ألف سهم، 8366 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة جي بي أوتو 100 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 844.1 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.15%.