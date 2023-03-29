أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تطورات جديدة فى سوق الذهب

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.2%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة.

تطورات أسعار الذهب

كما قررت اللجنة، قيد أسهم شركتي فتنس برايم للأندية الصحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر 66.3 مليون جنيه للأولى موزعًا على عدد 132.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه، و12 مليون جنيه للثانية موزعًا على عدد 12 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.