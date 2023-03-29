رئيس المصرية للاتصالات الجديد في أول تصريحاته: أتطلع لزيادة العملاء وتطوير الخدمات

كتبت هبة السيد

قال المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه يتطلع للعمل مع مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز للشركة وخدمة عملائها الذين يمثلون محور اهتمام الشركة وجزء أساسي من منظومة العمل وأيضا مصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.

أضاف:"وسوف أكرس جهدي كاملا لتحقيق رؤية الشركة واستراتيجيتها نحو الاستمرار كأفضل مشغل اتصالات متكامل والعمل على تطوير الخدمات المقدمة وتقديم مزيج من الخدمات المتنوعة لتتناسب مع احتياجات عملائنا المختلفة لتقديم خبرة متميزة لدى عملائنا على مستوى كافة الخدمات المقدمة وتحقيق نمو في قاعدة العملاء، كما أتطلع إلى الاستفادة من الكوادر المتميزة من العاملين بالشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الفرص المتاحة ولتحقيق المزيد من النجاح والنمو".

ووجه محمد نصر الدين، في أول تصريحاته عقب توليه منصبه الجديد، بالشكر لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على اختياري لتولي الرئاسة التنفيذية للشركة في تلك المرحلة العامة، كما توجه بالشكر للمهندس عادل حامد الذي قام بقيادة متميزة للشركة خلال الفترة السابقة المليئة بالتحديات.