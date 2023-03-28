أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2060 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

يشهد سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء تحركا بمستهل التعاملات في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2060 جنيها رغم هبوط السعر العالمي للذهب إلي 1955 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2060 جنيها.

عيار 18 يسجل 1766 جنيها.

عيار 24 يسجل 2354 جنيها.

الجنيه الذهب 16480 جنيها.

اونصة الذهب 1955 دولار.



انخفاض أسعار الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع وسط تراجع تدريجي للمخاوف في الأسواق المالية في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي واستقرار في مستويات الدولار الأمريكي قبل بيانات هامة هذا الأسبوع، وفق تقرير جولد بيليون.

وتراجعت الأسعار الفورية للذهب خلال جلسة اليوم الاثنين بنسبة 1% تقريباً ليتداول عند المستوى 1955 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن شهد الأسبوع الماضي تذبذب واضح انتهى بإغلاق سلبي لينهي سلسلة من ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب في أسواق الذهب.

التحركات الهابطة الحالية في أسواق الذهب والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي تصنف كونها عمليات تصحيح لجني الأرباح بعد المستويات القياسية التي سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أعلى مستوى منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة.

ومن ناحية أخرى نشهد استقرارا في مستويات الدولار الأمريكي منذ أمس بالقرب من اغلاق الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط في مستويات الدولار.

ومن جهة أخرى نجد أن العائد على السندات الحكومية الأمريكية قد عاد إلى الارتفاع من جديد، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.1% ليصل إلى 3.427%، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بنسبة 2.43% ليسجل 3.9023% مرتفعاً من ادنى مستوياته التي سجلها منذ منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي.