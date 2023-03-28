7 علامات تحذيرية لأمراض الكلى المزمنة عند الأطفال

كتبت ميرفت رشاد

مرض الكلى المزمن (CKD) هو حالة تفقد فيها الكلى تدريجياً قدرتها على العمل بشكل صحيح بمرور الوقت، حيث إنها حالة خطيرة ومن المحتمل أن تهدد الحياة وتؤثر على ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الأطفال، وفى حين أن الحالة يمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما فى ذلك العوامل الوراثية والعوامل البيئية، فإن الاكتشاف المبكر والعلاج ضروريين لإدارة المرض وتحسين النتائج، وإليك بعض علامات التحذير الشائعة التى يمكنك الانتباه إليها عند أطفالك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 علامات تحذيرية لمرض الكلى المزمن عند الأطفال يجب أن تنتبه لها:



1. كثرة التبول

التبول المتكرر، خاصة فى الليل، يمكن أن يكون علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، يحدث عندما لا تستطيع الكلى تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم بشكل صحيح، ما يؤدى إلى زيادة إنتاج البول.

2. تورم

يمكن أن يكون التورم، خاصة فى الأطراف مثل الساقين والقدمين، علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، يحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على تنظيم توازن السوائل فى الجسم بشكل صحيح، ما يؤدى إلى تراكم السوائل فى الأنسجة.

3. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، حيث تلعب الكلى دورًا مهمًا فى تنظيم ضغط الدم، وعندما تتلف الكلى أو لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن يرتفع ضغط الدم حيث يحاول الجسم التعويض.

4. التعب

يمكن أن يكون التعب أو الشعور بالخمول علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، يحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم بشكل صحيح، ما يؤدى إلى تراكم السموم التى يمكن أن تجعل الطفل يشعر بالتوعك.

5. دم فى البول

الدم فى البول يمكن أن يكون علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، ويحدث عندما تتلف الكلى أو لا تعمل بشكل غير صحيح، ما يؤدى إلى تسرب الدم إلى البول.

6. تأخر النمو

يمكن أن يكون تأخر النمو أو الفشل فى النمو علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، يحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على تنظيم مستويات العناصر الغذائية الأساسية فى الجسم بشكل صحيح، ما يؤدى إلى توقف النمو والتطور.

7. فقدان الشهية

يمكن أن يكون فقدان الشهية علامة على مرض الكلى المزمن عند الأطفال، حيث تلعب الكلى دورًا مهمًا فى تنظيم مستويات العناصر الغذائية الأساسية فى الجسم، عندما تتلف الكلى أو لا تعمل بشكل صحيح، قد يفقد الطفل شهيته ويواجه صعوبة فى تناول الطعام.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات التحذيرية لدى طفلك، فمن المهم التحدث الطبيب الخاص بهم على الفور، يعد الاكتشاف والعلاج المبكر أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مرض الكلى المزمن ومنع المضاعفات.