عقار لخفض السكر يمكن أن يقلل من مخاطر أمراض الكلى والجهاز التنفسى

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف فريق بحثي في ​​قسم الصيدلة بكلية الطب بجامعة هونج كونج أن مثبطات إس جي إل تي 2، التي تُسمى أيضًا الجليفلوزينات، وهي فئة من الأدوية تمنع إعادة امتصاص الجلوكوز في الكليتين وبالتالي تخفض سكر الدم. يمكن أن تقلل من مخاطر أمراض الكلى والجهاز التنفسي ، بما في ذلك المرحلة النهائية من أمراض الكلى ، ومرض انسداد مجرى الهواء والالتهاب الرئوي في دراسة أترابية بأثر رجعي.

قدمت هذه الدراسات دليلًا جديدًا على أن مثبطات إس جي إل تي 2 يمكن أن تمنح حماية إضافية لنسبة السكر في الدم للمرضى المصابين ب داء السكري من النوع 2 ويحتمل أن يكون بديلاً أفضل لفئة أقدم من الأدوية الخافضة للجلوكوز ، e. نُشر هذا الاكتشاف في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي وشبكة JAMA المفتوحة.حسبما نشر مموقع ساينس أليرت.

مثبطات إس جي إل تي 2 هي فئة جديدة من أدوية الخط الثاني لخفض الجلوكوز لمرض السكري من النوع 2. أظهرت التجارب السريرية الخاضعة للتحكم الوهمي والدراسات القائمة على الملاحظة متعددة الجنسيات أنه إلى جانب التحكم في نسبة السكر في الدم ، يوفر مثبطات إس جي إل تي 2، أيضًا حماية القلب والأوعية الدموية والكلية للمرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 خلال السنوات القليلة الماضية .

ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان مثبطات إس جي إل تي 2، يمكن أن يوفر حماية أفضل للقلب الكلوي عند مقارنته بالفئات الفردية من الأدوية القديمة الخافضة للجلوكوز التي تم وصفها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة . تم إجراء دراسة للتحقق من مدى ارتباط مثبطات إس جي إل تي 2، مع 4 نتائج كلوية ، وهي الداء الكلوي بمراحله الأخيرة ، وبيلة ​​الألبومين ، والفشل الكلوي الحاد (ARF) ، والانخفاض في معدل الترشيح الكبيبي المقدر.

أجرى الفريق أيضًا دراسة جماعية أخرى للتحقيق في ارتباط مثبطات إس جي إل تي 2،بخطر الالتهاب الرئوي لأنه ثبت أن مثبطات إس جي إل تي 2،تنشيط تعالج الالتهاب الرئوي ، والذي كان متورطًا في كل من التهاب مجرى الهواء الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن .