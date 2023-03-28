اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:32 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية العراق يوجه بإعادة القائم بالأعمال في البحرين لبغداد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:16 م
وزير خارجية العراق يوجه بإعادة القائم بالأعمال في البحرين لبغداد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الثلاثاء، توجيه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بإعادة القائم بالأعمال في البحرين إلى بغداد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار الصحاف إلى أن "هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة".

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المنامة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لـ"مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

 

 


العراق

فؤاد حسين

البحرين

القائم بأعمال السفارة العراقية بالبحرين

البحرين والعراق



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