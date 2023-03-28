وزير خارجية العراق يوجه بإعادة القائم بالأعمال في البحرين لبغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الثلاثاء، توجيه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بإعادة القائم بالأعمال في البحرين إلى بغداد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".



وأشار الصحاف إلى أن "هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة".



واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المنامة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لـ"مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".