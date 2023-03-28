مصرع عاطل على يد ميكانيكى بسبب ركن سيارة أمام منزله بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى عاطل مصرعه على يد ميكانيكى، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفي بركن سيارته أمام منزل المتهم، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركزي، باستقبال جثة عاطل إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إدعاء مشاجرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمود س س"، 33 سنة، عاطل، مقيم قرية تل بني تميم دائرة المركز، بجرح نافذ بالصدر، وتوفي على إثرها، وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبين "حافظ ش ح"، 27 سنة، ميكانيكي، مقيم ذات العنوان، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفي بركن سيارته أمام منزل المتهم، باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.