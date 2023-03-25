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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل سيارة بشبرا الخيمة

السبت، 25 مارس 2023 09:20 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل سيارة بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص عثر عليه اليوم، مصابًا بطلق ناري بالرأس داخل سيارته بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة داخل سيارة أسفل كوبري مسطرد.
 
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لشخص مصابا بطلق ناري بالرأس، وتم تشكيل فريق بحث لكشف هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الحادث، كما توجه فريق من جهات التحقيق لمعاينة الجثة والسيارة، وعقب الانتهاء صدر قرار بوضع الجثة داخل المشرحة، وتكليف رجال المباحث لكشف غموض الحادث.
 

 


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