مساجد لها تاريخ.. الحديدى والنصر وقبة الدياسطى الأثرية شاهد على تاريخ دمياط

دمياط - معتز الشربيني

يعد مركز فارسكور بمحافظة دمياط، أحد أكبر مراكز المحافظة، كان يتبع محافظة الدقهلية سابقا، ويضم العديد من القرى والعزب، منها مدينتا فارسكور والروضة، وتضم 14 وحدة محلية، ويبلغ تعداد سكانها 70 ألف نسمة تقريبا، ويضم مركز فارسكور عددا من المساجد التي لها تاريخ وبعضها مساجد أثرية.

مسجد الحديدى

يعتبر مسجد الحديدي مسجدا أثريا يقع بمحافظة دمياط في مصر، أنشئ سنة 1200 هـ بمدينة فارسكور، وملحق به قبة بها إيوان في الجهة القبلية منها، وهو من أقدم المساجد، وقد تم هدمه وإعادة بنائه على نفس الطراز السابق وبكامل تصميمه الهندسي، وهو من المساجد المشهورة في مصر التي تتميز بتصميمها المعماري، حيث يحتوي على مقصورة من الخشب الخرط بها إيوان في الجهة القبلية ومنبر مقدمته مضلعة الشكل. وينسب المسجد إلى الشيخ على بن عبد الرحمن بن حديدي الحديدي الأنصاري المغربي.

وتعرض المسجد للخطر بسبب المياه الجوفية التي تسببت عام 1975 بقيام وزارة الأوقاف بهدم المئذنة التي شكلت خطرا مباشرا على السكان إلى جانب تأثير حنفيات المياه التي تستخدم في المطهرة على جدران المسجد وتسريبها رطوبة أضرت بشده بجدرانه.

تم ترميم المسجد وأعاد افتتاحه زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، ومحمد فتحي البرادعي محافظ دمياط.

قبة الدياسطى أو قبة الانصارى

فى فارسكور توجد قبة الدياسطي المضلعة الشكل وهى مقامة على حجرة مرتفعة وترجع إلى العصر العثماني. وقبة الدياسطي من القباب الإسلامية المهمة، وبنيت خلال العصر العثماني وهي ذات قيمة فنية عالية، وتنسب القبة إلى حسن الدياسطي بن جابر الأنصاري وهي قبة بصلية الشكل مقامة على حجرة مربعة ومنطقة الانتقال من مربع إلى مثمن عبارة عن مربعات ومقامة على أربع مقرنصات على شكل عقد ثلاثي.

مسجد النصر

أحد أكبر المساجد في مدينة فارسكور خضع لأعمال الاحلال والتجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويتم افتتاحه قربباويبلغ مساحة مسجد النصر حوالي 900 متر مربع، ويعد مسجد النصر هو الوحيد الذي تقام فيه الصلوات لأبناء المدينة وقبلتهم في صلاة الجنازة، وهو يمتاز بالأتساع وضخامتة نسبيًا بالمقارنة بمساجد المدينة الأخرى، إضافة إلى وجودة في قلب المدينة بالقرب من النيل والسوق والمقابر .

المسجد به مآذنة بارتفاع 18 مترًا، كما يتضمن دارًا للمناسبات، وارتفاع الأعمدة يبلغ 20 متراً، وكمية الخرسانة لقاعدة العمود الواحد تبلغ 150 مترًا مكعبًا، وهي كافية لتنفيذ مبنى سكني من 5 طوابق، ويتسع المسجد لنحو 3000 مصلٍ.