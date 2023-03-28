محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات المعرض البيئي السنوي بكلية التربية النوعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمعرض البيئي السنوي بكلية التربية النوعية تحت عنوان (مرحب شهر الصوم)، وبمنتجات سيدات نادي المسنين بسخا، خلال افتتاح معرض بيع منتجات سيدات نادي المسنين بسخا، داخل كلية التربية النوعية، ضمن نشاط خدمة المجتمع بالكلية، برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بإشراف الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، والدكتور سهير جرجس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بما تشهده كلية التربية النوعية من اعداد الطلاب لسوق العمل، بتدريبهم على صناعة السجاد، وصناعة الحلي، إضافة لإبداعات الطلاب والطالبات في الجداريات التي زينت جدران المدارس والمصالح الحكومية، مثنيا على المنتجات التي أنتجتها سيدات نادي المسنين والتي تعكس مهاراتهم وموهبتهم الفنية.



تنوع منتجات دار المسنات بسخا



جانب من جوزلة المحافظ