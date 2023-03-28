محافظ شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات فى احتفال شعبى بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة شمال سيناء فى احتفال أقيم في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي المرأة المصرية إهتمامًا كبيرًا لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم المصرية بشكل خاص.

وأكد المحافظ أنه تم تنظيم حفل تكريم الأمهات المثاليات بشمال سيناء، بحضور على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي، هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، الدكتورة سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ورئيس لجنة المحافظات، احسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأسر المكرمات، على أن كل أم في سيناء هي أم مثالية.

وأوضح المحافظ دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا على أن للأم فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأشار المحافظ إلي أن قراره بسحب الجزاءات الموقعة على الموظفين بشمال سيناء حتى 5 أيام لمدة عام كامل، جاء للتيسير على الأم السيناوية والتي تقوم بتدبير الأحوال المعيشية برغم موجة الغلاء الحالية.

ومن جانبه أكد على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المكرمات، حيث تقدم لها 15 قصة من أم مكافحة، انطبقت الشروط على 9 قصص منها وتم استبعاد 6 قصص لعدم انطباق الشروط عليهن، وتم اختيار قصتين مثاليتين وهما ابتسام حسن حسين، وتم اختيارها الام المثالية الاولي على مستوي المحافظة وامال حسين اسبيتان، وتم اختيارها الام المثالية الثانية علي مستوي المحافظة.

وأضافت هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تقدم لمسابقة الام المثالية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن 9 سيدات، من بينهن 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة وواحدة أم بديلة، وقامت اللجنة المشكلة باختيار مريم عطوة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفاطمة يوسف، كأمين مثاليتين على مستوي الديوان العام ومجالس المدن.

بدورها أكدت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، أن كل أم مصرية تعتبر أم مثالية، فالمرأة المصرية إمراه صابرة ومعطاءه وتستحق التكريم لما تبذله من تضحيات، مؤكدة على أن التاريخ المصري قدر المرأة في كل العصور، مقدمة التحية للأمهات المثاليات المكرمات.

وفي نهاية الحفل قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن.