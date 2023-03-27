محافظ شمال سيناء يفتتح الدورة الرمضانية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء ، افتتاح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم بملعب كامب حي الزهور بالعريش، بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد المحافظ أهمية الرياضة في بناء الجسد السليم والحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، وتفريغ طاقات الشباب وتنمية الاخلاق الحميدة والروح الرياضية لدي ممارسيها.

وأشار المحافظ إلي أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم هو تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة واعلاء قيمة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة.

من جانبه أكد أيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الدورة تقام في منتجع دانا بحي الزهور في مدينة العريش بعد تطويره، وتضم 32 فريقًا مقسمين على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث يجري نظام دوري بكل مجموعة ويصعد 8 فرق تلعب بنظام خروج المغلوب، حتى يصل فريقين لنهائي الدورة، يحصل الفائز منهما على كأس البطولة.

وعلى هامش افتتاح البطولة قام المحافظ بضربة البداية في مباراة الافتتاح التي جرت بين فريقي الكاشف محمد الكاشف ومحمد سيف، كما أقيمت مباراة بين قيادات المحافظة وقدامي اللاعبين قبل المباراة الافتتاحية.

وقبيل افتتاح البطولة قام المحافظ يرافقه قيادات المحافظة بتفقد منطقة الدورة الرياضية بعد تطويرها بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه، تفقد المحافظ المبني الإداري وصالات الألعاب وملاعب كرة القدم وملعب الكرة الطائرة ومنطقة الخدمات وصالة الافراح.