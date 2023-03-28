عمومية "المصرية للاتصالات" تعتمد توزيع 2.1 مليار جنيه للمساهمين

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغ نصيب المساهمين 2.133 مليار جنيه، بواقع 1.25 جنيه للسهم،، وتم ترحيل 9.7 مليار جنيه أرباح للسنة التالية.

كما وافقت الجمعية بإجماع الأصوات على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة للشركة، ورد إدارة الشركة عليه، وكذلك تعقيب الجهاز على رد الشركة.

كما أعلنت الشركة، اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ، بتعيين هاني أحمد مجدي محمد المسرة عضوًا ممثلًا للحكومة في مجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية للمجلس، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وترشيح محمد حنفي عبد المنعم عبد الحميد رئيس النقابة العامة، كممثل للعاملين بمجلس إدارة الشركة بدلًا من عصام فهمي محمد بدوي الحميلي بناءً على الخطاب الوارد من النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، يوم 13 نوفمبر الماضي.

أشارت الشركة، إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة أحيطت بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليه، واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022.