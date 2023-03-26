"المصرية للاتصالات" ترفع توزيع الأرباح على المساهمين إلى 1.25 جنيه للسهم

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة مجلس الإدارة على تعديل مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 ليصبح 1.25 جنيه للسهم بدلًا من 75 قرشًا للسهم، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية المقبلة.

وحققت الشرك المصرية للاتصالات ، إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.