رئيس كوريا الجنوبية يدعو للكشف الكامل عن انتهاكات حقوق الإنسان فى بيونج يانج

وأضاف يون- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن التقرير نشر الآن، بسبب عدم إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، على الرغم من مرور 7 سنوات على تمرير قانون حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية "عام 2016".

وأشار إلى أنه يتطلع إلى الكشف عن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على نطاق واسع للمجتمع الدولي، بمناسبة القمة من أجل الديمقراطية، المقرر انطلاقها، غدا الأربعاء، والدورة الـ52 الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية الكورية الجنوبية بما في ذلك وزارة الوحدة ووزارة التعليم يجب أن تسعى للتعريف بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتعليمها داخل البلاد وخارجها، بمناسبة نشر التقرير.

يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تصدر تقرير حقوق الإنسان في بيونج يانج سنويا بشكل غير علني، منذ تمرير قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2016، وستنشره لأول مرة علنا في 31 مارس الجاري.