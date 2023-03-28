رئيس كوريا الجنوبية يدعو للكشف الكامل عن انتهاكات حقوق الإنسان فى بيونج يانج

قال الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده ستصدر تقريرا حول حقوق الإنسان فى بيونج يانج، داعيا إلى الكشف الكامل عن انتهاكات حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية للمجتمع الدولى.
وأضاف يون- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن التقرير نشر الآن، بسبب عدم إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، على الرغم من مرور 7 سنوات على تمرير قانون حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية "عام 2016".
وأشار إلى أنه يتطلع إلى الكشف عن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على نطاق واسع للمجتمع الدولي، بمناسبة القمة من أجل الديمقراطية، المقرر انطلاقها، غدا الأربعاء، والدورة الـ52 الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية الكورية الجنوبية بما في ذلك وزارة الوحدة ووزارة التعليم يجب أن تسعى للتعريف بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتعليمها داخل البلاد وخارجها، بمناسبة نشر التقرير.
يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تصدر تقرير حقوق الإنسان في بيونج يانج سنويا بشكل غير علني، منذ تمرير قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2016، وستنشره لأول مرة علنا في 31 مارس الجاري.
كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، اليوم الثلاثاء، بعدم إعطاء أي شيء لبيونج يانج، طالما أنها تواصل تطوير الأسلحة النووية.
وقال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي "لي دو-وون"- إن ذلك جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أن أطلعه وزير الوحدة "كوون يونج-سيه" على أول إصدار حكومي علني لتقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس الكوري شدد "على أن الكشف عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مهم جدا للأمن القومي أيضا، لأنه يظهر مدى شرعية الدولة".
وتابع أن الرئيس قال "من الآن فصاعدًا، يتعين على وزارة الوحدة الكورية الجنوبية التوقف عن الإنفاق على بيونج يانج، وإيضاح أنه طالما كانت كوريا الشمالية تسعى إلى التطوير النووي، فلا يمكننا منحهم ولو حتى وون واحد"، وشدد على أن التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعلام العالم بذلك؛ هو "خريطة الطريق الرئيسية" للأمن القومي وإعادة توحيد الكوريتين.
وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" في الوقت الذي كثفت فيه كوريا الشمالية اختبارات أسلحتها في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية الموسعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا لما يبدو أنه رؤوس حربية نووية مصغرة، وقالت إن الزعيم "كيم جونج-أون" دعا إلى تعزيز إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة لتوسيع ترسانة البلاد.
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