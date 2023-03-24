اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية: الشماليون سيدفعون ثمن استفزازاتهم

الجمعة، 24 مارس 2023 10:13 ص
رئيس كوريا الجنوبية: الشماليون سيدفعون ثمن استفزازاتهم رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الجمعة، إنه سيحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن "استفزازاتها الطائشة".

وجاء تصريح رئيس كوريا الجنوبية بعد ساعات من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت غواصة جديدة قادرة على تنفيذ هجوم نووى تحت سطح الماء.

وقال يون إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يوما بعد يوم، وتنفذ استفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف: "سأحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن الاستفزازات المتهورة".

ذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن الجيش نشر واختبر خلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس قبالة منظومة أسلحة جديدة.

قال إن مهمة هذه الأسلحة "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.

أشارت إلى أن هذه الغواصة "يمكن نشرها على أى ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية".

 


كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

رئيس كوريا الجنوبيه

الكوريتين

غواصه نوويه

استفزازات كوريا الشماليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة