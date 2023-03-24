رئيس كوريا الجنوبية: الشماليون سيدفعون ثمن استفزازاتهم

وكالات الأنباء

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الجمعة، إنه سيحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن "استفزازاتها الطائشة".

وجاء تصريح رئيس كوريا الجنوبية بعد ساعات من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت غواصة جديدة قادرة على تنفيذ هجوم نووى تحت سطح الماء.

وقال يون إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يوما بعد يوم، وتنفذ استفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف: "سأحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن الاستفزازات المتهورة".

ذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن الجيش نشر واختبر خلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس قبالة منظومة أسلحة جديدة.

قال إن مهمة هذه الأسلحة "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.

أشارت إلى أن هذه الغواصة "يمكن نشرها على أى ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية".