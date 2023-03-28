حياة كريمة بالإسماعيلية: قافلة طبية مجانية بوحدة أبو جريش الصحية فى أبو صوير

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة ب الإسماعيلية القافلة الطبية‏ بوحدة أبو جريش بإدارة أبو صوير الصحية، ترافقه الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتورة فادية بكرى مدير إدارة ابو صوير الصحية وفريق إشراف مديرية الصحة.

وصرح «حطب» بأن القافلة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة وكذلك الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحي.

وأشار إلى أن فعاليات القافلة على مدار يومين 27 ، 28 مارس الجارى وتشمل عيادات الباطنة، وجراحة، والأطفال، ومسالك والنساء، وتنظيم الأسرة، ضغط وسكر كما تتضمن أشعة ومعامل للدم والطفيليات.

كما تضمنت القافلة عيادة للكشف عن أمراض الضغط والسكر، وتحويل الحالات إلى عيادة الباطنة لاِتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف علاج شهري ومتابعة الحالة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الدكتوره بثينه بركات منسق القوافل إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة فى يومها الأول 136 مواطنًا بعيادتى الباطنة و144 حالة بعيادة الأطفال و45 بالجراحة واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 10 سيدات و28 سيدة بعيادة النساء، بالإضافة إلى استقبال عيادة المسالك لـ 110 حالة، أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 21، وأخيرًا عيادة الأسنان 22 مواطنًا، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا.