وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفى الأورام لمتابعة تقديم الخدمات العلاجية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، مستشفى أورام المحافظة، وكان فى استقباله الدكتور عادل إسماعيل مدير المستشفى، ونائبه الدكتور عاصم يوسف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية بالمحافظة.

وبدأ الدكتور علي حطب، بتفقد مبني العلاج الكيماوي وقسم الأشعة، pat والمسح الذري، ومعمل الكلينيكال باثولوجي، ومعمل الباثولوجي، والصبغ المناعي، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل، وتوافر المستلزمات الأدوية، وحسن تقديم الخدمات العلاجية للمرضي علي أكمل وجه، كما قام الدكتور علي حطب، بالاتصال بـ " كرم الشحات رئيس حي ثان، وتفقدوا المحيط الخارجي لسور المستشفي والذي قرر برفع الأكشاك وصناديق القمامة المتواجدة بجوار سور المستشفي، وذلك حفاظا علي المظهر العام، وفي ظل التعاون المتبادل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بناء علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وفي نهاية جولته عقد الدكتور علي حطب، اجتماعه مع الدكتور عادل إسماعيل، ونائبه الدكتور عاصم يوسف، والدكتورة أميرة هاني، والدكتور فوز محمد، ومس هدي حسن، وفي حضور فريق أشراف المديرية، وحثهم الدكتور علي حطب، علي المتابعة الجيدة والمستمرة، والتنسيق الكامل والتام بين مستشفيات الإسماعيلية لنقل المرضي وتلقيهم العلاج، وتواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية كل منهم في أماكن عمله.

رافق الدكتور علي حطب خلال جولته فريق إشراف المديرية، الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحة العدوي، رشا فرحان مدير المكتب الفني، والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة داليا العربي مديرة إدارة الصيدلة، ومحمد فكري مدير شؤن المقر.



