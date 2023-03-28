"حضرة العمدة" يسلط الضوء على حملات طرق الأبواب لقومى المرأة لمناهضة الختان

كتب محمود راغب

نشر المجلس القومى للمرأة ، جزءا من حوار بالحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والتى سلطت الضوء على حملات طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة لنشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الاناث والاجراءات المتخذة لردع المخالفين والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، بمشاركة رائدت المجلس اللاتى ظهرن فى الحلقة وهن يجبن القرية للتوعية، بالإضافة إلى مساعدة سيدات القرية فى استخراج بطاقات الرقم القومى لهن.

وجاء فى نص الحوار :'" أول ما عرفنا إن إنتى عمدتنا.. متتصوريش فرحنا ازاى ..رفعنا راسنا لفوق وقولنا أخيرا حد مننا يفهمنا ويقدر دورنا كرائدات فى القرية ..جمعنا بعضنا وقولنا نيجى نسلم ونهنى وكمان فرصة نقولك على برامجنا المجلس القومي للمرأة عشان نقدر نخدم اكبر شريحة من ستات القرية وادينا بنمد ايدينا ليكى ومعاكي اهو"ده كلام "راوية" رائدة من رائدات المجلس لترد صفية قائلة "وانا معاكو"

ويعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذى تتعرضن له الفتيات ومن الممكن أن يتسبب لهن فى الوفاة.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهيب المجلس الابلاغ عن حالات ختان الاناث من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 او خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف جريمة ختان الإناث.