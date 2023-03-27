"مطبخ المصرية" برنامج تدريب للقومى للمرأة لسيدات قرى حياة كريمة ببنى سويف

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقرر فرع المجلس بالمحافظة برنامج تدريبى يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية"، وذلك بقرى حياة كريمة.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن البرنامج استهدف تدريب سيدات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر وهى قرة طحابوش، بنى عدى، الرياض، بهبشين، بنى زايد دلاص الزيتون، أشمنت، بإجمالى 120 مستهدفة لكل قرية.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.