حسن الخاتمة.. "هبة" تمنت الوفاة فى مكة فماتت بأزمة قلبية أثناء أداء العمرة

تمنت أن تدفن فى مكة فكان لها ما تمنت وكتب لها حسن الخاتمة، حيث توفيت أثناء أداء رحلة عمرة رمضان ودفنت فى مقابر البقيع وصلى عليها الآلاف.

حالة من الحزن سادت بين أبناء محافظة قنا ومركز قفط مسقط رأس هبة القبانى، التى توفيت أثناء أداء رحلة العمرة ، وزوجة الدكتور عبد المنعم الخطيب، أستاذ الجراحة بكلية الطب فى جامعة أسيوط.

قال أحد أقارب المتوفية، إن الراحلة لديها 5 أبناء وأتمت العمرة كما قامت بعمل عمرة لوالدتها التى توفيت فى شهر رمضان أيضا، وأثناء أداء العمرة الخاصة بها شعرت بتعب وتوفيت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة وهى صائمة.

ونعى زوج الراحلة وفاتها بكلمات مؤثرة، حيث نشر على صفحته: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدراره أنعى زوجتى أم أولادى، توأم روحى رفيقة دربى زهرة فؤادى حسنتى فى الدنيا وبسمتى وقسمتى وجليستى وأنيستى، وأشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمى بعد أمى وأختى لأختى صوامة قوامة".