جارديان توقعات بتصعيد نقابة التعليم البريطانية لإضرابها بعد عرض "مهين" للأجور

كتبت رباب فتحى

انتقدت نقابة المعلمين البريطانية الرئيسية "الإهانة" التى تعرضت لها بسبب عرض الأجور الجديد من قبل الحكومة ، ما زاد من احتمالية حدوث المزيد من الإضرابات في المدارس هذا الربيع، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم إن عرض زيادة بنسبة 4.3% لمعظم المعلمين بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه إسترليني لمرة واحدة للعام 2023-24 لم يكن كافيًا وستوصي أعضائها برفض الصفقة.

وانتهت المحادثات بين الحكومة وأربع نقابات المعلمين يوم الاثنين مع نظر النقابات في العرض المقدم من وزارة التربية والتعليم.

ومع ذلك، قالت النقابة الوطنية للتعليم إن الحكومة عرضت فقط تمويل نصف نقطة مئوية من زيادة الأجور ، مع توقع أن يأتي الباقي من ميزانيات المدارس الحالية.

وقالت الدكتورة ماري بوستيد وكيفين كورتني، إن الأمينان العامان المشتركان للنقابة الوطنية للتعليم ، إن العرض لا يتطابق مع العرض المقدم في اسكتلندا وويلز أو يعالج أزمة توظيف المعلمين.

وقالا "هذا عرض مهين من حكومة لا تقدر ببساطة المعلمين".

وأضافا "إن عرض الدفع لا يتعارض تمامًا فحسب مع بقية المملكة المتحدة ، بل إنه ليس ممولًا بالكامل. يُظهر تحليل النقابة الوطنية للتعليم أن ما بين اثنين من كل خمسة (42% ) وثلاثة من كل خمسة (58%) من المدارس سيتعين عليها إجراء تخفيضات لتحمل زيادات في رواتب الموظفين. سيستمر الضغط على المدارس مالياً ، وسوف يعاني الطلاب.

وأكدا "من الواضح الآن أن لدينا وزيرًا للتعليم وحكومة تتجاهل الأزمة في مدارسنا وكلياتنا. من خلال رفض معالجة الطلب المشروع والمعقول لإنهاء أكثر من عقد من الزيادات غير الممولة في رواتب المعلمين التي تقل عن التضخم ، تقود الحكومة التعليم والتوظيف في المدارس في إنجلترا إلى نقطة الانهيار."

وقالا إن فقدان المعلمين الموهوبين "يجب أن يكون مصدر عار لهذه الحكومة" وقالا إن المسئولين فى النقابة "سيفكرون في خطواتنا التالية في حملتنا للدفاع عن تعليم الأطفال ومهنة التدريس". وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء سيصدرون حكمهم على الصفقة خلال أيام حيث بدأ الاقتراع أمس الاثنين وينتهي يوم الأحد 2 أبريل.

واعتبرت الصحيفة أن الجمود بشأن الأجور ربما يؤدي إلى مزيد من الإضرابات النقابة هذا الربيع والصيف بالإضافة إلى نقابات التدريس الأخرى مثل NASUWT إذا قرر الأعضاء التصويت على الإضراب الصناعي.