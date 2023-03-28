تطبيق استراتيجية ترشيد استخدام مضادات الميكروبات بـ6 مستشفيات فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية ، انطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام مضادات الميكروبات، وذلك لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال، والتوعية بمخاطرها، وذلك طبقاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه بدأت المرحلة الأولي بالمحاضرات النظرية، ثم انطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية في المستشفيات المختارة للتطبيق وهي "مستشفى حميات بنها، وحميات طوخ، صدر 23 يوليو، أبو المنجا المركزي، شبين القناطر، ومستشفى بهتيم المركزي".

وتابعت المديرية، أنه تُعتبر هذه المرحلة هي مرحلة المسح المقطعي محدد الفترة الزمنية علي المنصة القومية، وهذا ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة في خطة التنمية المستدامة للاستخدام الرشيد للدواء، ودعماً للخطة القومية "لمكافحة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية"، بمراحلها المختلفة من التسجيل، وفعاليات التدريب وورش العمل علي الترصد الكمي والكيفي، وذلك من خلال ترصد أنماط استخدام مضادات الميكروبات طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك تحت إشراف مدير إدارة الصيدلة الدكتورة فيفيان هنري، ومدير إدارة التفتيش الدكتورة مروة حسين، ومفتشة الصيدلة الإكلينيكية ومنسق البرنامج بمحافظة القليوبية الدكتورة فاطمة محمود يحيى.