التحفظ على طن جبن موتزاريلا مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالتنسيق مع إدارة القناطر الخيرية، حملة على مصنع تعبئة الجبن الموتزاريلا، والذى يقوم أيضا بتخزين بعض منتجات الألبان والكاتشب والمايونيز الخاصة ووضع بعض العلامات التجارية الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالعمل المستمر حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضرورة استمرار الحملات التفتيشية على أماكن إنتاج وبيع وتداول الاغذية بنطاق محافظة القليوبية وذلك لمتابعة عملية انتاج الغذاء الآمن والسليم.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة تمت تحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتورة نادية دانيال مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، حيث تبين وجود المصنع وسط الزراعات الواسعة على حدود المركز، والبعيدة عن الحيز العمراني، وبالتفتيش تلاحظ وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية "تهالك للحوائط والأسقف خشبية"، وجود 2 غرفة تجميد لحفظ وتجميد قوالب جبن الموتزاريلا والرومي الذى يقوم المصنع بشرائه ثم بشره وتعبئته وبيعه للجمهور، مع عدم وجود ترخيص للمصنع .

وتابعت، أنه تم ضبط 500 كيلو جبن موتزاريلا سادة مبشور، و500 كيلو جبن ميكس موتزاريلا ورومي مبشور تحت التحفظ الصحي، وسحب عينات منهم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم تأييد الضبط من النيابة العامة، كما تم سحب 2 عينة كاتشب ومايونيز أيضاً للفحص والتحليل.

واستطردت، أن الحملة ضمت كلا من مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية أسامة حمدى علي مدير المكتب ومفتشي الأغذية وإبراهيم فكرى، وإبراهيم الجمل، ورضا عبد المنعم، وبيشوي نسيم، ومحمد سعيد عون.



المضبوطات بالحملة



جانب من الحملة



خلال الحملة بالقناطر الخيرية



خلال الحملة_1



فريق الحملة



