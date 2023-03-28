المجلس القومى للمرأة يشيد بتسليط الضوء على خطورة "الهجرة غير الشرعية" بمسلسل "حضرة العمدة"

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومى للمرأة، بتسليط مسلسل " حضرة العمدة "، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على قضية "الهجرة غير الشرعية"، وذلك خلال الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث تعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من المشاكل الخطيرة التى تواجه المجتمع المصرى.

وعن قضية الهجرة غير الشرعية ، أكد المجلس القومى للمرأة ، أنها تعتبر واحدة من المشاكل الخطيرة التي يواجهها المجتمع المصرى ويكون ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال الذين قد يلجأوا إلى الهجرة غير الشرعية هربا إلى المجهول وسعيا وراء حلم الغنى حتى لو كان الثمن حياتهم.

وأشار المجلس إلى أنه فى ضوء اهتمامه وإدراكة لدور المرأة المحظورة فى مواجهة هذه القضية لما لها من دور هام فى منع أبناءها وأحفادها وزوجها من الذهاب إلى السراب ، أطلق المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" ويتم من خلاله توعية الأمهات والزوجات والفتيات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تدريبهم علي حرفة تساعدهم علي عمل مشروع صغير يعود عليهم وعلي أسرهم بدخل تحمي من خلاه ابنها وزوجها من الموت والضياع في المجهول.

ولفت المجلس إلى طرق الإبلاغ عن حالات الهجرة الغير الشرعية عن طريق التواصل من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ١٥١١٥ وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، مناشدة بأهمية الابلاغ عن أى حالات ، وموجها رسالة للمواطنين: "خلي بالك أنك بكده بتحمي ابنك وزوجك من المخاطر التى يواجهها خلال الرحلة وراء السراب.. خلينا مع بعض نقف ضد الهجرة غير الشرعية .

يذكر، أن مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة "روبي" ويعرض خلال شهر رمضان الكريم، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة فنون مصر.

وجاء فى نص حوار بين الشخصيات فى الحلقة الخامسة من المسلسل التى نشر المجلس القومى للمرأة جزء منها ، ما يلى :

نص الحوار من مسلسل "حضرة العمدة"

البت بدور بنت مسعود المجبراتي كاتبة حتة كلمة على أخوها تقطع القلب، أخوها ده سافر ايطاليا في البحر، بصي كاتبة إيه "أفتقدك يا أخي يا حبة قلبي وقرة عيني ومنى روحي.. طمني عليك من البحر" لا إله إلا الله، وجعت قلبي..

- فهميني إيه حكاية البحر ديه

- اه يابا لو تطاوعني وتسبني أبيع القراطين، كنت زماني مسافر إيطاليا وناقلكم نقلة تانية خالص

-نقلة إيه ونيلة إيه، يابني ديه نقلة للبحر.. بقى أنت عايزني أبيع القراطين اليي بيأكلوك أنت وأمك وأخواتك وأرمي فلوسهم في البحر !

- يابا ده احنا مابنطلعش من زرعة السنة كلها حتى ألف جنيه، ده غير اللي بنورده

- حتى لو أقل من ألف جنيه يا ابني، كفاية أردبين القمح اللي بيطلعولنا ناكل منهم وبرسيم البهايم

- أنت مش شايف الفوارسة والدهايشة عايشين إزاي

- مالكش دعوة بدول، مالكش دعوة بدول، واشتغل يلا شوف وراك إيه.."