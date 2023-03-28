وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "بعمليتين منفصلتين وجهد استخباري، وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمينين محكمين بين محافظتي بغداد وديالى وقرية الفاطميات.. وأسفر الكمينان عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء بلدروز والحدود الفاصلة بين بغداد وديالى، وكانت بحوزة اثنين منهما مواد متفجرة ورايات لتنظيم داعش وأسلحة".

بدورها، أفادت قيادة الشرطة الاتحادية - في بيان - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من استخبارات اللواء، من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقة الغزالية ب‍بغداد".

وأشارت القيادة إلى أن "قوة من اللواء الآلي الثاني عمليات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من استخبارات الفوج الثاني للواء، تمكنت أيضا من إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة العالية بقضاء الحويجة بكركوك".

وأوضحت - في بيانها - أنه "تم إحالة المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بحقهم".

وتشن القوات الأمنية بين الحين والآخر عمليات أمنية؛ لملاحقة العناصر الإرهابية في ربوع البلاد.