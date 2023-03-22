وذكر بيان للخلية - أوردته الوكالة العراقية للأنباء - أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، عمل اثنان منهم بما يسمى كتبية الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتديا الأحزمة الناسفة، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين".

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن العراقي من إلقاء القبض على 11 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4 إرهاب) في 3 محافظات (كركوك، ونينوى، والأنبار).