وقالت هيئة الطيران المدني الفرنسي - في بيان لها - إن 20% من الرحلات سيتم إلغاؤها الخميس المقبل في "أورلي" و"مارسيليا" و"تولوز"، و25% من الرحلات الجوية يوم الجمعة، كما ستتأثر رحلات "ليون" و"مارسيليا" و"تولوز" و"بوردو" و"نانت بنسبة 20% .

يذكر أن قطاع الطيران من القطاعات الحيوية بالدولة التي تتأثر بالحركة المجتمعية والإضرابات التي تشهدها البلاد، فقد طلبت من قبل الإدارة العامة للطيران المدني من الشركات إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومارسيليا وتولوز وبوردو اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد الذي أقرته الحكومة.

وسبق أن أقرت في الفترة الماضية تقليص في برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنب أي تعطيل.