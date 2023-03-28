السجن 5 سنوات لمزارع بتهمة محاولة سرقة توك توك بالإكراه فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن 5 سنوات لمزارع لمحاولته سرقة توك توك وإصابة قائده بسلاح أبيض ناحية قرية عرب الكلابات بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة على فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد على بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 19658 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى انه أثناء قيادة المجنى عليه " محمود. ف. م " توك توك خاص به ناحية قرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح قام شخصان بالقفز داخل التوك توك من الخلف أثناء سيره، وضرب المتهم الأول المجنى عليه فى جانبه الأيسر بمطواة كانت بحوزته، وأجبره على التوقف، وأجبر المجنى عليه على النزول من التوك توك، وأثناء مقاومة المجنى عليه قام بضربه على يديه اليسرى بالمطواة وتعالت صرخات المجنى عليه حتى أن تدخل الأهالى لإنقاذه، وفر المتهمان هربا.

وتم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وهم " فرغلى. أ. ع " مزارع و" فرح. ص. ج " هارب وتمكن قوات الأمن من ضبط المتهم الأول، وتم بعدها السير فى إجراءات التقاضى.