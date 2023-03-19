السجن 7 سنوات لشاب فبرك صورا لـ12 فتاة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، بالسجن 7 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز الفتيات وتهديدهن عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بالتشهير وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية معهن بعد فبركة صور لهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد مختار الاحمداوي الرئيس بالمحكمة و المستشار حسن سعيد داود عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات من فتيات بابتزازهن من قبل أحد الأشخاص عبر تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك، وأنه هددهن بتركيب صور لهن على أجساد سيدات عاريات، وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية.

وتوصلت التحريات الفنية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة أن أرقام التليفونات التي تراسل الفتيات وحساب الفيس بوك ملك المتهم "أحمد . ح . م" مقيم مركز أبنوب في أسيوط.

وكشفت التحريات أن المتهم ابتز 12 فتاة من أسيوط والإسكندرية والقاهرة والجيزة عن طريق إرسال رسائل لهن من خلال تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك تحتوي على عبارات خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبا بطلب المتهم من المجني عليهن إقامة علاقة غير شرعية معهن كرها والتعرض للمجني عليهن بقصد الحصول على منفعة جنسية.