اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 7 سنوات لشاب فبرك صورا لـ12 فتاة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بأسيوط

الأحد، 19 مارس 2023 11:11 ص
السجن 7 سنوات لشاب فبرك صورا لـ12 فتاة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى بأسيوط حبس - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن 7 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز الفتيات وتهديدهن عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بالتشهير وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية معهن بعد فبركة صور لهن.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشار  محمد مختار الاحمداوي الرئيس بالمحكمة و المستشار حسن سعيد داود عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود.
 
تعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات من فتيات بابتزازهن من قبل أحد الأشخاص عبر تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك، وأنه هددهن بتركيب صور لهن على أجساد سيدات عاريات، وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية.
 
وتوصلت التحريات الفنية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة أن أرقام التليفونات التي تراسل الفتيات وحساب الفيس بوك ملك المتهم "أحمد . ح . م" مقيم مركز أبنوب في أسيوط.
 
وكشفت التحريات أن المتهم ابتز 12 فتاة من أسيوط والإسكندرية والقاهرة والجيزة عن طريق إرسال رسائل لهن من خلال تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك تحتوي على عبارات خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبا بطلب المتهم من المجني عليهن إقامة علاقة غير شرعية معهن كرها والتعرض للمجني عليهن بقصد الحصول على منفعة جنسية.

أسيوط

جنايات أسيوط

ابتزاز جنسي

اخبار مصر

عقوبة الابتزاز

امن اسيوط

جنايات اسيوط

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة