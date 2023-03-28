وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك" إن موظفي الأمم المتحدة أكملوا حتى الآن 37 مهمة عبر الحدود فى شمال غرب سوريا منذ أول زيارة مشتركة بين الوكالات إلى إدلب بعد أيام من الزلزال.. مضيفا: "فى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، نواصل المساعدة في إزالة الأنقاض مع شركائنا فى المجال الإنسانى، كما قدمنا الدعم الفني للجان تقييم الأضرار فى محافظات إدلب وحلب واللاذقية".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه حتى الآن، أجرت الأمم المتحدة وشركاؤها تقييمات السلامة لما يقرب من 3700 مدرسة وأنشأت ثمانية أماكن تعليمية مؤقتة فى الملاجئ والمراكز المجتمعية، كما قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها 185 ألف وجبة جاهزة للأكل و785 ألف وجبة ساخنة للمتضررين من الزلازل.