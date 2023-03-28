وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي رصدت ثلاث هزات شمال غرب اللاذقية الأولى بـ 28 كم، والثانية بـ 29 كم، والثالثة بـ 34 كم، وهزة غرب حماة بـ 26 كم، و17 هزة في لواء إسكندرون؛ إحداها غرب اللواء، وثلاث منها شمال غرب إدلب، إضافة إلى هزة في خليج إسكندرون، وخمس هزات في تركيا.