وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي رصدت 11 هزة أرضية في لواء إسكندرون و7 هزات في البر التركي، مشيرا إلى أن تسجيل الهزات اقتصر على المنطقة الوسطى من لواء إسكندرون وفي شمال جبال طوروس.