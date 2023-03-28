وذكرت الداخلية الأوكرانية- فى بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "منذ بداية العملية الروسية على أوكرانيا، رفع محققو الشرطة الوطنية الأوكرانية 68 ألفا و781 دعوى جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبها أفراد الخدمة في القوات المسلحة للاتحاد الروسي والمتواطئون معهم في أراضي أوكرانيا".

وأشارت إلى أن العدد الأكبر من القضايا- 56 ألفا و711- تم فتحه بموجب البند رقم 438 من القانون الجنائي (انتهاك قوانين وأعراف الحرب).

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا قد وثقت مقتل أكثر من 8 آلاف مدني وإصابة ما يقرب من 14 ألف نتيجة للحرب.