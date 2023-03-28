أخبار 24 ساعة.. تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية
التعليم توضح نظام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل
وزيرا التعليم والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقية إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية
التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية ونستهدف 420 مدرسة بحلول 2030
التعليم تنفى تغيير مواعيد امتحانات نهاية الترم الثانى.. وتؤكد: تبدأ 6 مايو
الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
وزير الصحة يوجه بإجراء مسح طبي موسع للكشف عن الأمراض الصدرية
هالة السعيد: الدولة تعمل على زيادة أعداد الخريجين من التعليم الفني 10% سنويا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة