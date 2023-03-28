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أخبار 24 ساعة.. تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم: تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية
 
التعليم توضح نظام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل
 
وزيرا التعليم والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقية إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية
 
التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية ونستهدف 420 مدرسة بحلول 2030
 
التعليم تنفى تغيير مواعيد امتحانات نهاية الترم الثانى.. وتؤكد: تبدأ 6 مايو
 
الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

اللغه الايطاليه

الصف الاول الاعدادى

مدارس التكنولوجيا التطبيقيه

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