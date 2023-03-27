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وزيرا التعليم والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقية إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

الإثنين، 27 مارس 2023 05:07 م
وزيرا التعليم والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقية إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومارجريت سانشو القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حفل توقيع خمس اتفاقيات تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء القطاع الخاص، وذلك لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات: الجيزة، القليوبية، المنوفية، وقنا.

 

وحضر الحفل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص.

 

ويعد إنشاء وتنفيذ المدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية الدولية أحد مكونات مشروع قوى عاملة مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتماشى نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مع مساعي مصر لتطوير وتحسين جودة برامج ومؤسسات ونتائج التعليم والتدريب التقني والمهني كما تمثل هذه المدارس شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص.


التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر

المدارس الدولية

اليوم السابع بلس



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