وكيل تعليم بني سويف يكلف مديرا جديدا للإعدادية بالواسطى على خلفية الإهمال في العمل

قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بزيارة مفاجئة "اليوم" تفقد خلالها مدرسة الواسطى الإعدادية بنين، ورافقه خلالها نبيل محمد حسن مدير إدارة الواسطى ناصر أبو بكر وكيل الإدارة والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري ومدير المرحلة.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة،حيث تبين وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية بالمدرسة ، والتي على إثرها قرر وكيل الوزارة تكليف مديرا جديدا للمدرسة وإحالة بعض المعلمين والموجهين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل وفي أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة وسير العمل بالمدرسة.

كما شهد وكيل الوزارة طابور الصباح مع طالبات مدرسة الواسطى التجارية واطمان على انتظام سير العملية التعليمية ، موجها باستمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب ، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية .