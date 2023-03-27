وزير السياحة والآثار: نتوقع زيارة أكثر من 15 مليون سائح لمصر خلال 2023

كتب محمد أسعد

توقع وزير السياحة والآثار ، أحمد عيسى، تحقيق ما يتم استهدافه خلال عام 2023 وهو زيارة 15 مليون سائح خلال العام الجاري.

وقال الوزير: أتوقع أن نحقق المستهدف وزيادة عنه، خاصة في ظل التسهيلات والتيسيرات الجديدة التي تم تقديمها لمواطني عدد من الدول لزيارة مصر.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر وزارة السياحة والآثار للإعلان عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات لمواطني عدد من الدول للحصول على تأشيرة دخول مصر.

وأعلن وزير السياحة والآثار عن إقرار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لجذب السياحة إلى مصر.

وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعون الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانئ المصرية، ومواطني دولة الهند يستطيعون الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانئ المصرية، وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والإسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكشف عن إصدار تأشيرة 5 سنوات متعددة تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبًا.