وزير السياحة والآثار يعلن عن كشف أثري جديد بسقارة

كتب محمد أسعد

أعلن وزير السياحة والآثار ، العثور عن تمثالين يعودان للدولة القديمة، وذلك على أيدي البعثة المصرية العاملة بسقارة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر وزارة السياحة والآثار للإعلان عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات لمواطني عدد من الدول للحصول على تأشيرة دخول مصر.

وأعلن وزير السياحة والآثار عن إقرار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لجذب السياحة إلى مصر.

وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانىء المصرية، وموطني دولة الهند يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانيء المصرية. وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والاسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكشف عن إصدار تأشيرة 5 سنوات متعددة تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبًا.