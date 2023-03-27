اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 06:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية

الإثنين، 27 مارس 2023 05:00 ص
وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية وزير الخارجية الصينى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج الأحد، إن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو كانت "ناجحة ومثمرة للغاية".
 
جاءت تصريحات تشين خلال حديث أدلى به لمحطة "روسيا 24" تعليقا على نتائج المحادثت التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين الروسي والصيني، حيث شدد الوزير الصيني على أن المحادثات جاءت "ناجحة جدا ومثمر للغاية".
 
وأضاف أن الزعيمين توصلا إلى العديد من الاتفاقيات وناقشا القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية الصينية الروسية، فضلا عن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.
 

الصين

الخارجية الصينى

اخبار الصين

بوتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة