وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية

كتب أحمد علوى

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج الأحد، إن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو كانت "ناجحة ومثمرة للغاية".

جاءت تصريحات تشين خلال حديث أدلى به لمحطة "روسيا 24" تعليقا على نتائج المحادثت التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين الروسي والصيني، حيث شدد الوزير الصيني على أن المحادثات جاءت "ناجحة جدا ومثمر للغاية".

وأضاف أن الزعيمين توصلا إلى العديد من الاتفاقيات وناقشا القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية الصينية الروسية، فضلا عن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.

