وزيرة خارجية نيوزيلندا: علاقتنا مع الصين مهمة ومعقدة للغاية

كتب أحمد علوى

قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا الأحد إن علاقة بلادها مع الصين مهمة ومعقدة للغاية وتتطلب "إدارة مستمرة" للتأكد من أن البلدين لا يغيبان عن وجهات نظر بعضهما البعض، وذلك بعد عودتها من الصين.

وتأتي زيارة نانايا ماهوتا إلى الصين لتمهيد الطريق أمام زيارة محتملة لرئيس الوزراء الجديد كريس هيبكينز هذا العام - وكانت آخر زيارة لرئيس وزراء قامت بها جاسيندا أردرن في عام 2019، وفقا لموقع راديو نيوزيلندا.

ولدى نيوزيلندا بشكل مستمر توازن في العلاقات بين الصين، كأكبر شريك تجاري لها، وشركاء الأمن والدفاع التقليديين، أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويعتبر التنافس على النفوذ في المحيطين الهندي والهادئ، مع زيادة العسكرة من كلا الجانبين. كانت آخر واقعة هي تأكيدا اتفاق الدفاع الثلاثي "أكوس".

وقالت ماهوتا لراديو نيوزيلندا إن هناك مجموعة من القضايا المطروحة "خارج التجارة والاقتصاد". ويتضمن ذلك "تحديد المجالات التي بها الفرص، بالإضافة إلى القدرة على إجراء محادثات حول القضايا التي لا نتفق عليها".

وقالت "لهذا السبب نتعامل بجدية مع الطريقة التي نولي بها العلاقات مع الصين".