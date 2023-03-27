ورشة عمل لمبادرة "ساعة الأرض" برعاية تعليم المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نفذ الدكتور صبحي متولى سالم موجه عام الدراسات الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ورشة عمل في المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم عن مبادرة "ساعة الأرض"، التي تُنفذ في أكثر من 199 دولة ومنطقة على مستوى العالم.

وتم استعراض دلالة اختيار يوم السبت الأخير من شهر مارس الحالي، لتزامنه مع موعد الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار، مما يُمكن أكبر عدد من متابعة الحدث، وتم استعراض أيضاً الهدف من المبادرة وهو رفع الوعي بالقضايا التي تواجه الأرض وأخطرها ارتفاع درجة حرارة الأرض والتلوث وترشيد الاستهلاك فهي ساعة من أجل المستقبل وشاركت فيها مصر من خلال إطفاء الأنوار وإضاءة الشموع لمدة 60 دقيقة وكان أبرزها مدينة سوهاج الجديدة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترشيد الاستهلاك الكهرباء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية.

هذا ومن خلال المناقشات التي تمت مع تلاميذ المدرسة المصرية اليابانية تم الإتفاق على تنفيذ المبادرة على أرض الواقع من خلال مبادرة " عايزينها تعيش " بإطفاء الكهرباء والأجهزة الموجودة بالمنازل لمدة ساعة اليوم بعد العشاء بهدف مسايرة الأحداث العالمية والتوعية في الأخطار المتزايدة التي تتعرض لها الأرض.