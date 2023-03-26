قومى المرأة بالمنيا يدرب 30 سيدة من قرى حياة كريمة على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى

بدأ المجلس القومى للمرأة بالمنيا، فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، لتدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، فضلاً عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالاستمرار فى تنظيم أعمال الدورات التدريبية التى من شأنها تأهيل الفتيات والسيدات لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنيا، أن فعاليات المبادرة بدأت اليوم، بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وبحضور الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة كلية السياحة والفنادق، وايزيس محمود مدير عام التخطيط للبرامج التدريبية والحملات بالمجلس القومى للمراة، ودكتور جمال عاطف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعضاء فرع المجلس القومى، وتستهدف تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن المبادرة منفذة فى 6 محافظات منها محافظة المنيا كمرحلة أولى تليها باقى المحافظات التى تشملها المبادرة.