مصرع شقيقين وإصابة الثالث في حادث تروسيكل على الطريق بجرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل وربة منزل مصرعهما بينما أصيب شقيقيهما بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث على الطريق بناحية قرية الرقاقنه دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث اصطدم تروسيكل بأحد أعمدة الإنارة الموجودة على الطريق عقب اختلال القيادة بيد السائق، تم نقل المتوفين والمصاب للمستشفى.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث على الطريق بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة ووجود مصاب ومتوفين، وتم رفع آثار الحادث ، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفى العام بجرجا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، بوجود حادث تصادم ومتوفيين ومصاب بناحية الرقاقنه دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو (السهولي م س ا ) 19 سنة سائق ويقيم دائرة المركز أختل مقودة الدراجة بيده وإصطدم بعامود إنارة علي جانب الطريق.



نتج عن الحادث وفاة كل من عماد م س ا 18 سنة عامل وفاطمة م س ا21 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية " شقيقي قائد التروسيكل كانا برفقته " ، وإصابة قائد التروسيكل " كدمات متفرقة بالجسم " ، وبسؤال والد المذكورين المدعو محمد س ا 67 سنة عامل ويقيم ذات الناحية بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثتين.