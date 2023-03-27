مدينة الأقصر تجرى أعمال رفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، أعمال رفع كفاءة النظافة والكنس اليدوي لشوارع وميادين المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة، في ضوء تكثيف الجهود اليومية المبذولة بمدينة الأقصر للارتقاء بمنظومة النظافة، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطن.

وخرجت تلك الحملات، بإشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول وحدة التدخل السريع، حيث تمت أعمال رفع كفاءة النظافة والكنس اليدوي لشوارع وميادين المدينة، والتي تضمنت أعمال الوردية المسائية بمنطقة شمال، وتنفيذ حملة نظافة استهدفت ساحة معابد الكرنك وشارع الحزام الاخضر وتفريغ حاويات الحي.

وفي منطقة شرق بالوردية الصباحية، تم تنفيذ حملة ترابية بسيالة بدران ونجع الخطباء والنزهة وشل ومشايخ عطيه وتفريغ الحاويات بخط سير المكبس والقلاب وعمل الأرضيات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وفي منطقة المطار بالوردية الصباحية تم تشغيل سيارة الغسيل، لغسيل طريق المطار من الري حتى الكوبري العلوي، بالإضافة إلى رفع التراكمات من طريق منشأة العماري العمومي والوحده البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومدخل الفاخورة الشرقي وملعب العرب والقباحي الشرقي وكولة الناظر.

وفي منطقة جنوب تمت متابعة أعمال الوردية الليلية لنظافة الأرضيات بالتلفزيون والمدينة وصلاح الدين والفنون ومحمد فريد، وخط سير (2) قلاب، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة استهدفت شارع أحمد عرابي والفيروز، وجارى المتابعة في قطاعات أخرى.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، أنه تم رفع 1116 طن قمامة و568 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، مشيرا إلى إستمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة.