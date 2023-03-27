"كتف فى كتف" توزيع 900 كرتونة رمضان على غير القادرين بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

وزع مكتب مشروعات الأورمان بالأقصر، اليوم الاثنين الموافق، 900 كرتونة كرتونة مواد غذائية على 900 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى منشية العمارى وجزيرة العوامية والعوامية مركز الأقصر، وقرى العديسات بحرى ونجع الطويل ونجع خميس ومنشية النوبة والطود شرق مركز الطود، وقرى القبلى قامولا ونجع الطارف والسيول والبعيرات، والاقالتة مركز القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف"، والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع تم بالتعاون مع بنك مصر وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4500 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الأقصر، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.