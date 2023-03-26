قافلة طبية للكشف على المرضى فى 3 قرى بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ ومكتب مشروعات الأورمان، اليوم، الأحد رابع يوم فى شهر رمضان المبارك، فى تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى، حيث تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 109 مرضى.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

بدأت القافلة في الساعة التاسعة صباحأ، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك) .

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إن المرضى المستفيدين من قرية اسحاق بمركز كفرالشيخ، وقرية السيد البدوى بمركز مطوبيس، وقرية البنائين بمركز البرلس، ومدينة فوة، حيث تم الكشف الطبي على 109 مرضى، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.