فوز 4 طلاب بتعليم نجع حمادى فى التصفيات النهائية لمسابقة "تحدى القراءة العربى"

قنا - صابر سعيد

أعلنت إدارة الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بقنا، فوز 4 طلاب بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، من المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي السابع للعام الدراسي 2022/2023، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية، وتوجيه عام المكتبات بالمديرية.

تضمنت قائمة الفائزين "آلاء محمد السيد شمروخ، الصف السادس الابتدائي، مدرسة المصالحة الابتدائية المشتركة، يوسف شعبان محمد عبد الله، الصف السادس الابتدائي بمدرسة بركة للتعليم الأساسي، يارا سعودي عبد الستار فكري، الصف الخامس الابتدائي، مدرسة المصالحة الابتدائية المشتركة، صابرة أحمد دياب، الصف الثالث الإعدادي، مدرسة الفاروق عمر الإعدادية المشتركة ".

وقدم أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير الإدارة، التهنئة للطلاب الفائزين في التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي السابع للعام الدراسي الحالي، علي مستوي المديرية، ولإدارة مدارسهم ولأخصائي المكتبات بها، مؤكدا علي أهمية القراءة اليومية، حيث أنها تكسب المعرفة والمهارات وتنمي الوعي والقيم و تثقل المواهب، وصولا إلى مجتمع المعرفة ، فضلا على الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

وأكد مدير عام الإدارة، علي دعمه لمسابقات القراءة المتنوعة وحصول أبناء الإدارة التعليمية بنجع حمادي، علي المراكز المتقدمة، ومنها مسابقة تحدي القراءة العربي، داعيا ابنائه الطلاب والطالبات بالمدارس، إلى المشاركة في مسابقات القراءة.