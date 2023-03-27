فاطمة رمضان سفيرة قسم اللغة الفرنسية بمهرجان الإسماعيلية السينمائى.. صور

‫الإسماعيلية- صبرى غانم

احتفل قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب ب جامعة القناة ، بالطالبة فاطمة رمضان، باعتبارها سفيرة القسم في مهرجان الإسماعيلية السينمائى، لنشاطها المتميز وحضورها الدائم للترجمة ومساعدة ضيوف المهرجان من ناطقي اللغة الفرنسية.

وأعربت الدكتورة شهيرة عبد الله أستاذ الأدب الفرنسي بالكلية، عن سعادتها بطالبتها المتفوقة المتميزة فاطمة رمضان، التى أبهرت الأفواج الفرنسية بتفوقها في مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، وأسلوب المعايشة الكاملة، وتجربتها الميدانية للترجمة الفورية.

وأضافت الدكتورة شهيرة: بمجرد ما أعلنت لطلابي عن احتياج مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما الدورة 24 لعدد من الطالبات كمترجمات، ومرافقات للأفواج بشكل تطوعي، كانت فاطمة من أول المتقدمين للمشاركة فورا في المهرجان، لترجمة مؤتمرات وندوات المهرجان في قصر الثقافة ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا، وكان لها تواجد دائم وملازم للفوج الفرنسي والفرانكوفوني، وكذلك مرافقة لجنة التحكيم الدولية متحدثين بالفرنسية كدورها الاساسي ثم الانتقال الي سينما دنيا لمشاهدة افلام المهرجان وترجمه مايدور من مناقشات في الندوات التي تتبع الفيلم، وترجمه لقاء صحفي لمخرجة وناقدة فرنسية الى جانب ترجمات لمخرج فرنسيي من الكونجو.

هذا بالإضافه إلي مرافقتهم لزيارة اماكن سياحية بالاسماعيلية ومرافقتهم لزيارة الاهرامات وابو الهول، تجربه ومعايشه فرانكوفونيه دامت لمدة اسبوع تقريبا وترجمة فورية بدون تجهيزات او تحضير، وقالت إن الطالبه فاطمه رمضان شرفت كليتها كليه الاداب وقسمها قسم اللغة الفرنسية.