اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يعلن فتح باب التطوع بمؤسسة "حياة كريمة" للطلاب

الإثنين، 27 مارس 2023 06:30 م
رئيس جامعة القناة يعلن فتح باب التطوع بمؤسسة "حياة كريمة" للطلاب فتح باب التطوع بمؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تلبية للدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للشباب، للمشاركة في مبادرة حياة كريمة؛ لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات، تقرر فتح باب التقدم للطلاب للمشاركه فى المبادرة.
 
وأكد الدكتور ناصر مندور على الإنجازات الملموسة التى حققتها مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية عامة ومحافظة الإسماعيلية خاصة، فى ظل الرعاية والدعم الكامل من القيادة السياسية، حيث شهدت المرحلة الأولى تطوير قرى ومراكز القنطرة شرق، مشيراً إلى استعداد الجامعة التام للمشاركة بالمرحلة الثانية للمبادرة التي من المنتظر أن تبدأ قريباً، لافتاً إلى أن الجامعة مُمثلة في أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين جاهزة للمشاركة في أى عمل يخدم مجتمع إقليم القناة وسيناء.
 
وفي إطار التعاون المُثمر بين الجامعة ومؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية، تم فتح باب التطوع بالمؤسسة لطلاب جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وأحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية .
 

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